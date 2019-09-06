Проблема блокировок счетов: Банки заблокировали деньги 750 тыс. предпринимателей в РФ

Между тем, российские власти отмечают, что подобные блокировки ухудшают деловой климат в стране. Подобные меры испытали на себе 750 тыс. предпринимателей, но далеко не все из них отмывали деньги. «Реабилитация» в банке может занять до двух месяцев и всё это время операции будут заморожены. В скором времени банки должны объяснять причины блокировок.