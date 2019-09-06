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Проблема блокировок счетов: Банки заблокировали деньги 750 тыс. предпринимателей в РФ

6 сентября 2019, 14:28
Фото: ЦБ РФ
Центральный Банк РФ признаёт проблемы с блокировками счетов россиян в рамках 115-ФЗ (закона об отмывании денег). Не исключается дополнительные меры воздействия на банки.

Представители ЦБ отмечают, что иногда недобросовестно пользуются возможностью отказа в обслуживании и применяют «формальные механистические подходы». При этом есть положительная динамика в понимании кредитными учреждениями важности работы с клиентами по этому вопросу.

Проблема до сих пор не решена.

Между тем, российские власти отмечают, что подобные блокировки ухудшают деловой климат в стране. Подобные меры испытали на себе 750 тыс. предпринимателей, но далеко не все из них отмывали деньги. «Реабилитация» в банке может занять до двух месяцев и всё это время операции будут заморожены. В скором времени банки должны объяснять причины блокировок.

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#Новости#Блокировки#Банки#Александр Мязин#Экономика
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