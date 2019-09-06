Отечественный AlterOffice эксперты назвали копией иностранного ПО

Офисный пакет AlterOffice был разработан нижегородской компанией ООО «Алми Партнер». Уже после того, как программа была включена в реестр, эксперты обратили внимание на то, что разработка очень похожа на иностранное ПО. Об этом сообщает gazeta.
Правительство РФ своим указом запретило закупать иностранное ПО для госнужд, поскольку это создает как юридические, так и практические риски.
Эксперты выяснили, что российский AlterOffice скопирован с иностранного офисного пакета СПО LibreOffice, который был создан для свободного распространения. Лицензия Mozilla Public License 2.0 позволяет любым лицам на безвозмездной основе использовать, распространять и даже вносить исправления в программный код.
Гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин рассказал, что российская и иностранная программы имеют одинаковое внешнее оформление. Отличаются они только наличием логотипа у AlterOffice. Недоумение вызывает тот факт, что программы содержат идентичные по названию и объему текстовые документы с кодом ПО, подчеркнул Хохрин.
Если эксперты Министерства цифрового развития подтвердят, что AlterOffice – клон иностранного LibreOffice, то ООО «Алми Партнер» перестанет владеть исключительными правами на это ПО, а правила формирования реестра необходимо будет пересмотреть.
Результаты проверки будут оглашены уже скоро. Возможно, что пользователи, которые купили AlterOffice и несколько месяцев работают в ней, стали «жертвами» поставщика ПО.