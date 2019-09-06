На главу ЦИК Эллу Памфилову напал неизвестный с электрошокером

Отмечается, что мужчина с электрошокером напал на неё поздно ночью. По словам Памфиловой, она чувствует себя нормально, из её дома ничего не пропало. В этот же день она посетила международную конференцию в гостинице «Украина».
В МВД по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой», ведется следствие. Между тем ряд изданий отмечает, что Элла Памфилова живет в коттеджном посёлке «Лес и Река», а всю территорию охраняет ЧОП.
Напомним, что 8 сентября в России пройдет единый день голосования. В 16 регионах выберут новых губернаторов и представителей муниципалитетов. В Москве с 27 июля прошло несколько митингов за допуск кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму, большинство из них сняты по решению местных избиркомов.