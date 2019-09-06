Медпункт на колесах отправится к сельским жителям Тюменской области

- Первый КамАЗ, который мы уже получили, будет базироваться в Викуловской районной больнице. Мобильный пункт также будет обслуживать и соседние районы: Сорокинский и Абатский. Вторую машину направим в Армизонский и Бердюжский районы. Идея передвижного ФАПа заключается в том, чтобы более качественно обслуживать население удаленных деревень сельской местности. Сегодня не во всех селах есть фельдшеры, молодежь не стремится работать в деревне. Современные передвижные ФАПы помогут нам сделать медицинскую помощь более доступной, - говорит главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.