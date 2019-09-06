Медпункт на колесах отправится к сельским жителям Тюменской области

В областную больницу № 4 Ишима в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступят два мобильных фельдшерско-акушерских пункта на базе автомобиля КамАЗ повышенной проходимости. Они отправятся в отдаленные сельские поселения юга области, где нет стационарных медпунктов. По своей оснащённости «ФАП на колёсах» не уступает стационарным фельдшерско-акушерским пунктам, а по многим позициям превосходит их, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Мобильный медпункт оснащен самым современным оборудованием: ЭКГ, УЗИ, дыхательные аппараты, спирограф, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления, дефибриллятор для проведения реанимационных мероприятий, холодильное оборудование для вакцин. Пациентам не нужно выезжать в районный центр, фельдшеры смогут ставить прививки детям и взрослым, забирать кровь на анализы на месте.
В машине можно вести осмотр детей и взрослых, проводить медицинские манипуляции — для этого оборудованы специальные кабинеты и рабочие места, имеются: система кондиционирования, отопления и автономный генератор. Медики смогут выполнять полный спектр обследований независимо от того, есть возможность подключить мобильный медпункт к стационарным электрическим сетям или нет. Фельдшер мобильного пункта будет проводить осмотр, выписывать рецепты, оформлять больничные, выдавать лекарства. Работа будет организована по графику. Медпункт на колесах побывает в каждой деревне.
- Первый КамАЗ, который мы уже получили, будет базироваться в Викуловской районной больнице. Мобильный пункт также будет обслуживать и соседние районы: Сорокинский и Абатский. Вторую машину направим в Армизонский и Бердюжский районы. Идея передвижного ФАПа заключается в том, чтобы более качественно обслуживать население удаленных деревень сельской местности. Сегодня не во всех селах есть фельдшеры, молодежь не стремится работать в деревне. Современные передвижные ФАПы помогут нам сделать медицинскую помощь более доступной, - говорит главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев.