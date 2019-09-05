В тюменской новостройке из кранов течет ржавая вода

В группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте» они рассказали, что дом новый, его сдали в декабре 2018 года. Несмотря на это, у здания уже есть проблемы. Жильцы вынуждены покупать питьевую воду, а это 100 рублей в день. Кроме того, с них ежемесячно взимают плату за воду.