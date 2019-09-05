В тюменской новостройке из кранов течет ржавая вода

В группе «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте» они рассказали, что дом новый, его сдали в декабре 2018 года. Несмотря на это, у здания уже есть проблемы. Жильцы вынуждены покупать питьевую воду, а это 100 рублей в день. Кроме того, с них ежемесячно взимают плату за воду.
УК бездействует, обещает почистить бойлер после замены всех муфт, так как были случаи прорыва, а замены муфт всего дома займут много времени. Дом полностью заселится, может, еще лет через пять. Техника у всех новая, которая скоро станет непригодной,рассказали жильцы новостройки.
В компании-застройщике «Жилье-2000», в свою очередь, пояснили, что при сдаче дома в эксплуатацию проблем не было, а воду, которую сдавали на анализ, соответствовала нормативам.
Позднее представители компании заявили, что нормальное водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Проблемы с водой были связаны с тем, что она застаивается. Это происходит из-за того, что дом не заселен полностью.