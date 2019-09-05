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В одном из детских садов Тюмени дети болеют из-за холода в группах и ледяной воды

5 сентября 2019, 06:43
Фото: 1Mi
Воспитатель тюменского детского сада пожаловалась на ледяную воду из кранов и холодные группы. Об этом она рассказала в сообществе «ЧС Тюмень».
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Тюмень

По ее словам, горячую воду в детском саду, номер которого она не называет, отключили 29 июля и обещали возобновить горячее водоснабжение 1 сентября, однако этого так и не произошло. Теперь она вынуждена мыть посуду в ледяной воде.

Женщина также рассказала, что холодно и в самой группе, а из-за того, что дети вынуждены мыть руки ледяной водой - они болеют.

Подписчики группы поддержали воспитательницу. Многие жаловались, что в их домах до сих пор не включили отопление, из-за чего они вынуждены использовать обогреватели и ходить по дому в теплой одежде.

В комментариях отметились и жители Тобольска, которые рассказали, что в их домах также нет горячей воды. По их словам, в городе проводился ремонт труб водоснабжения, но он сильно затянулся.

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