В одном из детских садов Тюмени дети болеют из-за холода в группах и ледяной воды

По ее словам, горячую воду в детском саду, номер которого она не называет, отключили 29 июля и обещали возобновить горячее водоснабжение 1 сентября, однако этого так и не произошло. Теперь она вынуждена мыть посуду в ледяной воде.
Женщина также рассказала, что холодно и в самой группе, а из-за того, что дети вынуждены мыть руки ледяной водой - они болеют.
Подписчики группы поддержали воспитательницу. Многие жаловались, что в их домах до сих пор не включили отопление, из-за чего они вынуждены использовать обогреватели и ходить по дому в теплой одежде.
В комментариях отметились и жители Тобольска, которые рассказали, что в их домах также нет горячей воды. По их словам, в городе проводился ремонт труб водоснабжения, но он сильно затянулся.