Тюменские телепередачи покажут на федеральном канале

Отмечается, что с 29 ноября местные телепередачи будут вставлены в эфир ОТР утром и вечером до 19:00. В Тюменской области врезки будет производить телеканал «Тюменское время». По словам главы «Сибинформбюро», на данный момент решается вопрос с контентом, который будут показывать для телезрителей в цифровом эфире ОТР. Большая часть вопросов практически решена. Аналоговое вещание прекратило работу в регионе с апреля 2019 года.