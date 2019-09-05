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Тюменские телепередачи покажут на федеральном канале

5 сентября 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО телеканалы борются за эфир «Общественного телевидения России». Региональные вставки местных ТВ программ профинансированы из бюджетов.
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Тюмень

Отмечается, что с 29 ноября местные телепередачи будут вставлены в эфир ОТР утром и вечером до 19:00. В Тюменской области врезки будет производить телеканал «Тюменское время». По словам главы «Сибинформбюро», на данный момент решается вопрос с контентом, который будут показывать для телезрителей в цифровом эфире ОТР. Большая часть вопросов практически решена. Аналоговое вещание прекратило работу в регионе с апреля 2019 года.

Федеральный бюджет профинансирует часть расходов на оборудование и организацию вещания. Проект курирует Минкомсвязи.

Между тем журналисты отмечают, что у ОТР небольшая аудитория и больших выгод от показов программ в эфире ждать не стоит.

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#Новости#ТВ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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