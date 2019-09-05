Тюменец угодил в сети мошенников, желая заработать на продаже электронной валюты

Из материалов уголовного дела следует, что потерпевшему поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший мужчина предложил тюменцу заработать на продаже электронной валюты, тот согласился и перевел злоумышленнику 250 тыс. рублей. О том, что он разговаривал с мошенником, потерпевший понял только тогда, когда уже было поздно. Средства были уже зачислены на счет неизвестного.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности злоумышленника. Если его удастся задержать, то по статье «Мошенничество» ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Эту уже не первый подобный случай в регионе. Ранее еще один мужчина, который попался на уловки телефонного мошенника, «вложил» в выгодный бизнес 1,4 млн рублей.