Тюменец угодил в сети мошенников, желая заработать на продаже электронной валюты

Из материалов уголовного дела следует, что потерпевшему поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший мужчина предложил тюменцу заработать на продаже электронной валюты, тот согласился и перевел злоумышленнику 250 тыс. рублей. О том, что он разговаривал с мошенником, потерпевший понял только тогда, когда уже было поздно. Средства были уже зачислены на счет неизвестного.