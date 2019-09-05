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Сначала упала сама, потом уронили: следователи выясняют причины травмирования ребенка

5 сентября 2019, 05:08
Фото: 1Mi
Управление СК РФ по Тюменской области заинтересовалось случаем, произошедшим в детском саду №12 города Тюмени.
Сюжет
Дети

В детском дошкольном учреждении 29 августа трехлетняя девочка получила травму, ребенка госпитализировали в ОКБ №2. По сообщениям ряда СМИ, девочка во время прогулки на улице упала и рассекла лоб. После этого воспитатель взяла ее на руки и понесла внутрь детсада, но споткнулась и упала — в результате ребенок еще раз сильно ударился головой, получив перелом затылочной кости.

Девочка была доставлена в Областную клиническую больницу №2, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное, она находится на амбулаторном наблюдении, рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

В региональном СК, в свою очередь, заявили, что по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

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