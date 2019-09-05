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Прокуратура обнаружила новые подробности скандала с погребением ветерана ВОВ

5 сентября 2019, 06:04
Фото: 1Mi
Прокуратура Ленинского округа Тюмени завершила проверку произошедшего в пансионате для ветеранов войны и труда случая, когда 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в пакете.
Сюжет
Тюмень

Надзорное ведомство выяснило, что свидетельство о смерти было оформлено лишь через три дня после того, как женщина скончалась. Так как у умершей не было родственников, услуги по погребению предоставлялись МКУ «Некрополь» на основании обращения пансионата. При этом представитель пансионата не принимал фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы МКУ «Некрополь».

У пансионата были средства на оказание ритуальных услуг, однако вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке.

По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководства пансионата для ветеранов войны и труда и привлекла к ответственности директора пансионата, с которым вскоре были прекращены трудовые отношения.

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