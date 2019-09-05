Прокуратура обнаружила новые подробности скандала с погребением ветерана ВОВ

Надзорное ведомство выяснило, что свидетельство о смерти было оформлено лишь через три дня после того, как женщина скончалась. Так как у умершей не было родственников, услуги по погребению предоставлялись МКУ «Некрополь» на основании обращения пансионата. При этом представитель пансионата не принимал фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы МКУ «Некрополь».
У пансионата были средства на оказание ритуальных услуг, однако вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке.
По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководства пансионата для ветеранов войны и труда и привлекла к ответственности директора пансионата, с которым вскоре были прекращены трудовые отношения.