Прокуратура обнаружила новые подробности скандала с погребением ветерана ВОВ

Надзорное ведомство выяснило, что свидетельство о смерти было оформлено лишь через три дня после того, как женщина скончалась. Так как у умершей не было родственников, услуги по погребению предоставлялись МКУ «Некрополь» на основании обращения пансионата. При этом представитель пансионата не принимал фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы МКУ «Некрополь».