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Пенсионная реформа была не нужна: Доходы федерального бюджета гораздо выше расходов

5 сентября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Большие налоги и стабильные цены на энергоносители создают излишний прирост свободных денег в федеральном бюджете. Общее состояние финансов в РФ говорит об отсутствии необходимости в пенсионной реформе.

При этом недополученные гражданами пенсионные деньги снижают реальные доходы населения России. По мнению экономиста Игоря Николаева, за 6 месяцев 2019 года доходы бюджета превысили расходы на 1,7 трлн рублей.

При этом правительство всерьёз прорабатывает возможность введения 4-дневной рабочей недели. Это может усилить снижение реальных доходов. Не было никакой срочной необходимости в принятии пенсионной реформы.

Все эти недополученные пенсионные деньги – прямой вычет из реальных доходов. Этот тренд продолжается в России уже почти 5 лет.

По данным Новых известий, каждый год жители страны теряют от 100 до 1 млн рублей в год из-за пенсионной реформы.

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#Новости#Пенсионная реформа#Пенсия#Александр Мязин#Экономика
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