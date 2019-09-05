Пенсионная реформа была не нужна: Доходы федерального бюджета гораздо выше расходов

При этом недополученные гражданами пенсионные деньги снижают реальные доходы населения России. По мнению экономиста Игоря Николаева, за 6 месяцев 2019 года доходы бюджета превысили расходы на 1,7 трлн рублей.
При этом правительство всерьёз прорабатывает возможность введения 4-дневной рабочей недели. Это может усилить снижение реальных доходов. Не было никакой срочной необходимости в принятии пенсионной реформы.
Все эти недополученные пенсионные деньги – прямой вычет из реальных доходов. Этот тренд продолжается в России уже почти 5 лет.
По данным Новых известий, каждый год жители страны теряют от 100 до 1 млн рублей в год из-за пенсионной реформы.