Что происходит с поддержкой сельхозпредприятий в Тюменской области?

Представитель одного из предприятий в Тюменской области рассказал «Нашему городу», что сейчас получить субсидии тяжелее, чем раньше – нужно больше документов. Он добавил, что в первом квартале были получены подобные выплаты, а во втором уже нет. При этом собеседник отметил, что субсидии помогают выжить фирме. Эти деньги идут на закуп мяса, а продукцию доставляют в дошкольные учреждения Ишима, Ишимского и Казанского районов.