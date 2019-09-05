Что происходит с поддержкой сельхозпредприятий в Тюменской области?

Сколько денег выделяют?
«Нашему городу» в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области рассказали, что в 2019 году на развитие сельскохозяйственного производства запланировано 4,5 млрд. рублей. В ведомстве уточнили, что из регионального бюджета выделено 3,9 млрд рублей, а из федерального – 600 млн рублей. Там отметили, что планируется увеличение объемов ассигнований из федерального бюджета после того, как Минсельхоз России проведет отбор инвестпроектов на возмещение прямых понесенных затрат на создание объектов АПК.
Как помогают?
Также в департаменте рассказали, в каких случаях предоставляются субсидии (это происходит в рамках утвержденной госпрограммы).
Кроме этого, уполномоченные банки предоставляют льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке от 1% до 5% годовых. Департамент АПК Тюменской области приводит данные, что по итогам прошлого года было предоставлено 133 краткосрочных кредита на общую сумму 4,4 млрд рублей, а также 22 инвестиционных – почти 10 млрд рублей. Что касается текущего года, то на 1 августа одобрен 91 краткосрочный кредит на общую сумму почти 2 млрд рублей и 31 инвестиционный – 1,3 млрд рублей.
Кому помогают?
В департаменте АПК Тюменской области отметили, что господдержка областного агрокомплекса в прошлом году носила заявительный характер. Там также сказали, кто мог ее получить:
Как на деле?
Представитель одного из предприятий в Тюменской области рассказал «Нашему городу», что сейчас получить субсидии тяжелее, чем раньше – нужно больше документов. Он добавил, что в первом квартале были получены подобные выплаты, а во втором уже нет. При этом собеседник отметил, что субсидии помогают выжить фирме. Эти деньги идут на закуп мяса, а продукцию доставляют в дошкольные учреждения Ишима, Ишимского и Казанского районов.
«Субсидии, какие положены по постановлению, оформляем, получаем. Трудности возникают. Мы их решаем. Разные мелочи бывают, но все решаемо. Покупаем на свои деньги материалы и прикладываем документы. Вперед нам деньги никто не дает. Сначала свои тратит, а потом возмещают», – рассказали «Нашему городу» в другой компании.