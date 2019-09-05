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Что происходит с поддержкой сельхозпредприятий в Тюменской области?

5 сентября 2019, 04:05
Фото: pixabay.com
О развитии сельского хозяйства и помощи представителям этой сферы говорят много и на протяжении долгого времени. «Наш город» решил выяснить, какая поддержка оказывается – и, вообще, есть ли она – для аграриев Тюменской области со стороны властей как федеральных, так и региональных.
Сюжет
Тюмень

Сколько денег выделяют?

«Нашему городу» в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области рассказали, что в 2019 году на развитие сельскохозяйственного производства запланировано 4,5 млрд. рублей. В ведомстве уточнили, что из регионального бюджета выделено 3,9 млрд рублей, а из федерального – 600 млн рублей. Там отметили, что планируется увеличение объемов ассигнований из федерального бюджета после того, как Минсельхоз России проведет отбор инвестпроектов на возмещение прямых понесенных затрат на создание объектов АПК.

Как помогают?

Также в департаменте рассказали, в каких случаях предоставляются субсидии (это происходит в рамках утвержденной госпрограммы).

  1. Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в АПК области.
  2. Мероприятия по обеспечению деятельности агропромышленного комплекса, организации конкурсов в АПК, научно-информационному обеспечению деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.
  3. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
  4. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
  5. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, в том числе возмещение затрат по сельскохозяйственному страхованию поголовья животных и поддержка племенного животноводства.
  6. Мероприятия, направленные на стимулирование подотрасли растениеводства и животноводства, включая переработку продукции растениеводства и животноводства.
  7. Создание условий деятельности малых форм хозяйствования в АПК (личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских кооперативов).
  8. Региональный проект. "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в рамках реализации нацпроекта.
  9. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе.
  10. Развитие инвестпривлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области за счет регионального бюджета.
  11. Мероприятия на развитие мелиоративного комплекса в области.

Кроме этого, уполномоченные банки предоставляют льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке от 1% до 5% годовых. Департамент АПК Тюменской области приводит данные, что по итогам прошлого года было предоставлено 133 краткосрочных кредита на общую сумму 4,4 млрд рублей, а также 22 инвестиционных – почти 10 млрд рублей. Что касается текущего года, то на 1 августа одобрен 91 краткосрочный кредит на общую сумму почти 2 млрд рублей и 31 инвестиционный – 1,3 млрд рублей.

Кому помогают?

В департаменте АПК Тюменской области отметили, что господдержка областного агрокомплекса в прошлом году носила заявительный характер. Там также сказали, кто мог ее получить:

  1. Признанные по закону сельскохозяйственные товаропроизводители.
  2. Организации, обслуживающие сельскохозяйственных товаропроизводителей (организации по материально-техническому обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации, осуществляющие проведение агрохимических работ).
  3. Лизинговые компании, предоставляющие льготные условия сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса в виде уменьшения размера лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, предусматривающим передачу новой сельскохозяйственной техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, племенного скота.
  4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
  5. Иные организации, производящие сельскохозяйственную продукцию и сырье.

Как на деле?

Представитель одного из предприятий в Тюменской области рассказал «Нашему городу», что сейчас получить субсидии тяжелее, чем раньше – нужно больше документов. Он добавил, что в первом квартале были получены подобные выплаты, а во втором уже нет. При этом собеседник отметил, что субсидии помогают выжить фирме. Эти деньги идут на закуп мяса, а продукцию доставляют в дошкольные учреждения Ишима, Ишимского и Казанского районов.

«Субсидии, какие положены по постановлению, оформляем, получаем. Трудности возникают. Мы их решаем. Разные мелочи бывают, но все решаемо. Покупаем на свои деньги материалы и прикладываем документы. Вперед нам деньги никто не дает. Сначала свои тратит, а потом возмещают», – рассказали «Нашему городу» в другой компании.

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