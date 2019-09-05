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Более 300 школ Тюменской области подключат к интернету до 2021 года

5 сентября 2019, 05:23
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюменской области продолжается реализация национальной программы «Цифровая экономика», в ее рамках разработны пять региональных проектов, направленные на ключевые сферы цифровизации региона. Одним из которых является «Информационная инфраструктура».
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Тюмень

В августе в рамках проекта был заключен контракт на подключение к сети Интернет 945 социально значимых объектов региона. Контракт подписан между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «5 Джи Вай Фай».

Подключение объектов на территории Тюменской области будет проходить при поддержке департамента информатизации Тюменской области.

К 2021 году высокоскоростной интернет появится в 325 школах и организациях среднего профессионального образования, 255 органах государственной власти и органов местного самоуправления, 296 фельдшерско-акушерских пунктах, 10 муниципальных пожарных постах.

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