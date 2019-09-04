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В Тюмени на Профсоюзной скорость движения машин упала до 3 км/ч

4 сентября 2019, 13:09
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы 4 сентября отмечают серьезные пробки на улице Профсоюзной от Ленты до Дома Печати. По данным сервисов Яндекса, около 17:00 скорость движения на этом участке составила 3 км/ч.
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Тюмень

Технические службы города проводят ремонт коммуникаций, при этом до наступления часа пик на Профсоюзной образовалась пробка в 2 километра. Дорога будет перекрыта в два этапа до 20 сентября. Горожане призывают искать возможности объезда данного участка трассы.

Между тем в городе действует 13 различных ограничений движения автотранспорта. Дорожные службы проводят ремонт и реконструкцию трасс до наступления холодов. С 4 по 11 сентября закроют дорогу на улице Каширской в связи с выполнением восстановительных работ. До 30 сентября ожидается открытие для транспорта улицы Одесской. Продолжается благоустройство тюменских улиц, основные работы завершаться к 15 ноября.

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#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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