В Тюмени на Профсоюзной скорость движения машин упала до 3 км/ч

Между тем в городе действует 13 различных ограничений движения автотранспорта. Дорожные службы проводят ремонт и реконструкцию трасс до наступления холодов. С 4 по 11 сентября закроют дорогу на улице Каширской в связи с выполнением восстановительных работ. До 30 сентября ожидается открытие для транспорта улицы Одесской. Продолжается благоустройство тюменских улиц, основные работы завершаться к 15 ноября.