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Тюменское УМВД не может найти подрядчика на строительство дома для полицейских

4 сентября 2019, 13:51
Фото: 1Mi
В Тюмени не могут определиться с подрядной организацией для строительства жилья сотрудникам полиции. После трех аукционов строительство дома может быть отложено.

По данным госзакупок, очередной аукцион на строительство многоэтажного здания признан несостоявшимся. На открытые торги была подана одна заявка от ООО «Арагацстрой». Она признанно не с несоответствующей требованиям.

Заказчиком строительства является УМВД региона. Стоимость контракта составляет 217 млн рублей, финансирование рассчитано на несколько этапов. Строители должны возвести 9-этажное здание на улице Чайковского, 46 в Тюмени. Объект рассчитан на временное проживание местных сотрудников полиции в 70 квартирах. Около здания должны быть расположены стоянки для машин и проведено благоустройство. Источником финансирования строительства выступит федеральный бюджет.

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#Новости#МВД#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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