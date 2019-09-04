Тюменское УМВД не может найти подрядчика на строительство дома для полицейских

Заказчиком строительства является УМВД региона. Стоимость контракта составляет 217 млн рублей, финансирование рассчитано на несколько этапов. Строители должны возвести 9-этажное здание на улице Чайковского, 46 в Тюмени. Объект рассчитан на временное проживание местных сотрудников полиции в 70 квартирах. Около здания должны быть расположены стоянки для машин и проведено благоустройство. Источником финансирования строительства выступит федеральный бюджет.