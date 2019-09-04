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Тюменская система гериатрической помощи рекомендована на федеральном уровне

4 сентября 2019, 12:27
Фото: 1Mi
Разработанная в Тюменской области система гериатрической помощи рекомендована для применения на федеральном уровне.

Департамент здравоохранения Тюменской области отмечает, что в ходе аудита 19 августа эксперты система получила хорошие оценки. Данные проект может быть реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его основная цель – улучшение здоровья жителей РФ, достижения к 2024 году продолжительности жизни до 78 лет и рост качества услуг медицинской помощи для населения в целом.

Тюменская область показывает высокий уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, значительный охват диспансерным наблюдением старшего поколения при различных патологиях здоровья.

Медико-социальная помощь включает в себя психологическую поддержку, консультации врача и другое.

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#Новости#Медицина#Здоровье#Александр Мязин#Общество
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