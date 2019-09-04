Тюменская система гериатрической помощи рекомендована на федеральном уровне

Департамент здравоохранения Тюменской области отмечает, что в ходе аудита 19 августа эксперты система получила хорошие оценки. Данные проект может быть реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его основная цель – улучшение здоровья жителей РФ, достижения к 2024 году продолжительности жизни до 78 лет и рост качества услуг медицинской помощи для населения в целом.