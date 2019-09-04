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Сбербанк рассчитывает решить проблему долгов Utair до конца года

4 сентября 2019, 11:10
Фото: 1Mi
Сбербанк разработает стратегию для урегулирования долгов Utair. Экономисты рассчитывают решить вопрос до конца года.

По информации зампредседателя правления Сбербанка, с собственниками компании ведутся переговоры для достижения соглашения.

Отмечается, что на Сбербанк приходится треть долга авиакомпании. Utair ведет переговоры и с другими кредиторами предлагая свою схему погашения 56 млрд рублей кредитов. До 40% этой суммы предлагается погашать 35 лет под ставку 0,01% годовых. Другую часть долга ожидают вернуть кредиторам в течение 10 лет. В 2019 году руководство авиакомпании несколько раз предлагало списать почти половину долгов Utair и рассматривало возможность продажи акций дочерних структур.

В конце прошлого года Utair не выплатила проценты в 1 млрд рублей. В списках основных кредиторов числятся 11 организаций.

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#Новости#Utair#Сбербанк#Долги#Александр Мязин#Экономика
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