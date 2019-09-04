Сбербанк рассчитывает решить проблему долгов Utair до конца года

Отмечается, что на Сбербанк приходится треть долга авиакомпании. Utair ведет переговоры и с другими кредиторами предлагая свою схему погашения 56 млрд рублей кредитов. До 40% этой суммы предлагается погашать 35 лет под ставку 0,01% годовых. Другую часть долга ожидают вернуть кредиторам в течение 10 лет. В 2019 году руководство авиакомпании несколько раз предлагало списать почти половину долгов Utair и рассматривало возможность продажи акций дочерних структур.