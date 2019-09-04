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Курс доллара резко снизился до 66 из-за неопределенности в экономике США

4 сентября 2019, 14:53
Фото: pixabay.com
Курс доллара резко снизился во всем мире из-за неопределенности в росте экономика США и комментариев представителей ФРС о возможном снижении процентных ставок.

В качестве основных рисков для экономики Америки банкиры называют нестабильность мировой торговли и прогнозы о росте ВВП на 2% ежегодно. Более того, по их мнению нынешние ставки ФРС могут быть снижены в ближайшем будущем.

В результате в среду курс доллара снизился с 67 до 66,28 рублей. До этого российская валюта на протяжении двух недель снижала свою стоимость. Похожую динамику демонстрирует евро, юань, фунт. Около 3% прибавила нефть мерки Brent и другие сырьевые товары на мировых биржах. Стоимость акций крупных корпораций увеличилась в пределах 1%.

Эксперты отмечают, что производственная активность в США в прошлом месяце сократилась впервые за три года.

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#Новости#Курс валюты#Биржи#Александр Мязин#Экономика
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