Антирейтинг «Единой России» стремительно увеличивается

По материалам «Новых известий» о «самовыдвиженчестве» говорят уже не первый год, это стало как тенденция, которая в будущем будет только нарастать.
Так, в Москве, на выборах в Московскую городскую думу, единороссы вообще не стали выдвигать кандидатуры от партии, а поддержали 26 самовыдвиженцев, разрешив использовать символику партии.
На сегодняшний день такой исход событий не мешает партии власти брать большинство мандатов и голосов, но эксперты считают, что все может измениться и пора легких побед для партии большинства «Единая Россия» закончится, особенно перед выборами в Госдуму в 2021 году.
8 сентября 2019 года стране предстоит выбрать 16 региональных руководителей, в 13 регионах — депутатов законодательных органов госвласти, а также провести довыборы в Госдуму по 4 одномандатным округам.
Политолог Аббас Галлямов подтвердил, что рейтинг партии падает, а антирейтинг увеличивается, поэтому кандидаты стараются отдалиться от партии и предпочитают быть самовыдвиженцами.
Кроме того, Кынев сообщает, что «принадлежность к партии сужает электоральное поле, а на выборах его надо расширять».
Как считают эксперты — с одной стороны самовыдвижение это страховка от лишних политических рисков, с другой — может быть связано с подходом к кадровой политике.
Выборы в 2019 году многие политические силы воспринимают, как ступеньку для освоения новых технологий. Власть пытается снижать репутанционные риски, а оппозиция наоборот раскачивает негатив в отношении партии, запустив в Москве и в других регионах игру: «Разоблачи единоросса», которая призывает не голосовать за кандидатов от партии власти.
Политологи считают, что уход от партийной повестки на выборах имеет две стороны медали. Первое — не концентрируется негатив в ее адрес. Второе — выборы не были использованы ЕР для того, чтобы перезагрузить имидж партии.
По мнению экспертов, часть негатива к партии «Единая Россия» связана с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Личный антирейтинг премьера и последствия реализации пенсионной реформы.
Политолог Александр Кынев считает, что рейтинг правительства невысок, а сам Медведев электорально никого «вытащить» не в состоянии.
«Мало кто из обывателей знает, что лидером „Единой России“ является Медведев. Партия всегда была тенью президента Владимира Путина, она и остаётся тенью Путина. То, что лидером является Медведев знают только политически подкованные граждане, а для обычного человека — партия власти была и есть партией, поддерживающей Путина» — говорит Кынев.
А Аббас Галлямов уверен, что единственное право, которое есть у Медведева — это просить о чем — то Путина.
Мнения экспертов разделились. Антирейтинг партии стремительно растет, но несмотря на это, «Единая Россия» остается крупнейшей политической силой в стране.