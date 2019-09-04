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Антирейтинг «Единой России» стремительно увеличивается

4 сентября 2019, 11:34
Фото: 1Mi
Большинство кандидатов не хотят себя ассоциировать с данной партией. Из 16 кандидатов, которых поддержала партия большинства, лишь 10 человек не боятся ассоциировать себя напрямую с единороссами, остальные предпочли пойти в самовыдвиженцы. Политологи считают, что доминирование «ЕР» скоро закончится.
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Тюмень

По материалам «Новых известий» о «самовыдвиженчестве» говорят уже не первый год, это стало как тенденция, которая в будущем будет только нарастать.

Так, в Москве, на выборах в Московскую городскую думу, единороссы вообще не стали выдвигать кандидатуры от партии, а поддержали 26 самовыдвиженцев, разрешив использовать символику партии.

На сегодняшний день такой исход событий не мешает партии власти брать большинство мандатов и голосов, но эксперты считают, что все может измениться и пора легких побед для партии большинства «Единая Россия» закончится, особенно перед выборами в Госдуму в 2021 году.

8 сентября 2019 года стране предстоит выбрать 16 региональных руководителей, в 13 регионах — депутатов законодательных органов госвласти, а также провести довыборы в Госдуму по 4 одномандатным округам.

Политолог Аббас Галлямов подтвердил, что рейтинг партии падает, а антирейтинг увеличивается, поэтому кандидаты стараются отдалиться от партии и предпочитают быть самовыдвиженцами.

Фото: ВЦИОМ

Кроме того, Кынев сообщает, что «принадлежность к партии сужает электоральное поле, а на выборах его надо расширять».

Как считают эксперты — с одной стороны самовыдвижение это страховка от лишних политических рисков, с другой — может быть связано с подходом к кадровой политике.

Выборы в 2019 году многие политические силы воспринимают, как ступеньку для освоения новых технологий. Власть пытается снижать репутанционные риски, а оппозиция наоборот раскачивает негатив в отношении партии, запустив в Москве и в других регионах игру: «Разоблачи единоросса», которая призывает не голосовать за кандидатов от партии власти.

Политологи считают, что уход от партийной повестки на выборах имеет две стороны медали. Первое — не концентрируется негатив в ее адрес. Второе — выборы не были использованы ЕР для того, чтобы перезагрузить имидж партии.

По мнению экспертов, часть негатива к партии «Единая Россия» связана с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Личный антирейтинг премьера и последствия реализации пенсионной реформы.

Политолог Александр Кынев считает, что рейтинг правительства невысок, а сам Медведев электорально никого «вытащить» не в состоянии.

«Мало кто из обывателей знает, что лидером „Единой России“ является Медведев. Партия всегда была тенью президента Владимира Путина, она и остаётся тенью Путина. То, что лидером является Медведев знают только политически подкованные граждане, а для обычного человека — партия власти была и есть партией, поддерживающей Путина» — говорит Кынев.

А Аббас Галлямов уверен, что единственное право, которое есть у Медведева — это просить о чем — то Путина.

Мнения экспертов разделились. Антирейтинг партии стремительно растет, но несмотря на это, «Единая Россия» остается крупнейшей политической силой в стране.

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