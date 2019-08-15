В Тюмени на месяц перекроют движение на участке улицы 30 лет Победы

Posted 15 августа 2019, 05:53
Published 15 августа 2019, 05:53
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени пояснили, что это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте.
В связи с этим водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
В качестве путей объезда перекрытого участка рекомендуется использовать улицы Николая Федорова, Валерии Гнаровской, межквартальные проезды.