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Posted 15 августа 2019, 05:53

Published 15 августа 2019, 05:53

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

В Тюмени на месяц перекроют движение на участке улицы 30 лет Победы

В Тюмени на месяц перекроют движение на участке улицы 30 лет Победы

15 августа 2019, 05:53
Фото: 1Mi.
Сюжет
Перекрытие дороги
С 20 августа до 20 сентября будет частична перекрыта для движения транспорта улица 30 лет Победы в Тюмени. Речь идет об участке от административного здания № 23 до административного здания № 27.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени пояснили, что это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте.

В связи с этим водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

В качестве путей объезда перекрытого участка рекомендуется использовать улицы Николая Федорова, Валерии Гнаровской, межквартальные проезды.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Перекрытие дороги
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