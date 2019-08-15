В Тюмени на месяц перекроют движение на участке улицы 30 лет Победы

Сюжет Перекрытие дороги

С 20 августа до 20 сентября будет частична перекрыта для движения транспорта улица 30 лет Победы в Тюмени. Речь идет об участке от административного здания № 23 до административного здания № 27.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени пояснили, что это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте. В связи с этим водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В качестве путей объезда перекрытого участка рекомендуется использовать улицы Николая Федорова, Валерии Гнаровской, межквартальные проезды. Материалы по теме В субботу центр Тюмени перекроют для транспорта на несколько часов