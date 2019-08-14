В Тюменскую область не пустили арбузы из Казахстана

В список продуктов питания, которые ввозились с нарушением по автодороге Ишим - Петропавловск и были возвращены в Казахстан вошли арбузы, на партию которых был выдан недействительный фитосанитарный сертификат, что является нарушением положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.