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Posted 14 августа 2019, 06:55

Published 14 августа 2019, 06:55

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

В Тюменскую область не пустили арбузы из Казахстана

В Тюменскую область не пустили арбузы из Казахстана

14 августа 2019, 06:55
Фото: 1Mi.
Россельхознадзор по Тюменской области, Югре и Ямалу не пропустил более шести тонн продукции животного и растительного происхождения из Казахстана.

В список продуктов питания, которые ввозились с нарушением по автодороге Ишим - Петропавловск и были возвращены в Казахстан вошли арбузы, на партию которых был выдан недействительный фитосанитарный сертификат, что является нарушением положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Также из Казахстана Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам не пустило в Россию сухое молоко, мед, молочные продукты. Они были ввезены без ветеринарно-сопроводительных документов, следует из статистики за период с 2 по 8 августа.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Россельхознадзор#Продукты питания
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