В Тюменскую область не пустили арбузы из Казахстана

Posted 14 августа 2019, 06:55
Published 14 августа 2019, 06:55
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
В список продуктов питания, которые ввозились с нарушением по автодороге Ишим - Петропавловск и были возвращены в Казахстан вошли арбузы, на партию которых был выдан недействительный фитосанитарный сертификат, что является нарушением положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Также из Казахстана Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам не пустило в Россию сухое молоко, мед, молочные продукты. Они были ввезены без ветеринарно-сопроводительных документов, следует из статистики за период с 2 по 8 августа.