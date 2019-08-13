18 новых машин скорой помощи готовы к работе в Тюменской области

Posted 13 августа 2019, 14:28
Published 13 августа 2019, 14:28
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
Дополнительно две машины получит Ишим и Тобольск, по одной отправится в Ярково и село Казанское. Технику успел проинспектировать губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что обновление автопарка врачей – важная задача нацпроекта «Здравоохранение».
Отмечается, что из-за круглосуточной работы транспортных средств, срок эксплуатации машин составляет порядка 5 лет. «От работы врача, фельдшера, водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших земляков», - отметил губернатор.
Общий парк автомобилей скорой помощи в Тюменской области насчитывает 167 единиц. По словам главного врача скорой медицинской помощи Лидии Остроумовой, специалисты прилагают все усилия для лучшей работы службы в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года