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Posted 13 августа 2019, 14:28

Published 13 августа 2019, 14:28

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

18 новых машин скорой помощи готовы к работе в Тюменской области

18 новых машин скорой помощи готовы к работе в Тюменской области

13 августа 2019, 14:28
Фото: 1Mi.
Тюменская станция скорой помощи получила 18 новых автомобилей. В ближайшее время техника будет распределена по территории Тюменской области.

Дополнительно две машины получит Ишим и Тобольск, по одной отправится в Ярково и село Казанское. Технику успел проинспектировать губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что обновление автопарка врачей – важная задача нацпроекта «Здравоохранение».

Отмечается, что из-за круглосуточной работы транспортных средств, срок эксплуатации машин составляет порядка 5 лет. «От работы врача, фельдшера, водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших земляков», - отметил губернатор.

Общий парк автомобилей скорой помощи в Тюменской области насчитывает 167 единиц. По словам главного врача скорой медицинской помощи Лидии Остроумовой, специалисты прилагают все усилия для лучшей работы службы в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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