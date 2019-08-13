18 новых машин скорой помощи готовы к работе в Тюменской области

Дополнительно две машины получит Ишим и Тобольск, по одной отправится в Ярково и село Казанское. Технику успел проинспектировать губернатор Тюменской области Александр Моор. Отмечается, что обновление автопарка врачей – важная задача нацпроекта «Здравоохранение».