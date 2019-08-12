«Ютэйр — вертолетные услуги» подешевел за три месяца на 700 млн рублей

Posted 12 августа 2019, 05:21
Published 12 августа 2019, 05:21
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
В настоящее время стоимость чистых активов вертолетной компании составляют -1,825 млрд рублей. В мае текущего года стоимость компании составляла минус 1,07 млрд рублей.
Ранее банки-кредиторы, которым авиакомпания Utair задолжала более 70 млрд рублей, предлагали перевозчику задуматься о продаже вертолетной компании, однако переговоры так ни к чему не привели.
Компания «Ютэйр — вертолетные услуги» выполнят авиаперевозки в России и других странах. В ее парке более 300 вертолетов.