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Posted 12 августа 2019, 05:21

Published 12 августа 2019, 05:21

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

«Ютэйр — вертолетные услуги» подешевел за три месяца на 700 млн рублей

«Ютэйр — вертолетные услуги» подешевел за три месяца на 700 млн рублей

12 августа 2019, 05:21
Фото: 1Mi.
АО «Ютэйр — вертолетные услуги», которое называют главным активом авиакомпании Utair, подешевел на 700 млн рублей за последние три месяца.

В настоящее время стоимость чистых активов вертолетной компании составляют -1,825 млрд рублей. В мае текущего года стоимость компании составляла минус 1,07 млрд рублей.

Ранее банки-кредиторы, которым авиакомпания Utair задолжала более 70 млрд рублей, предлагали перевозчику задуматься о продаже вертолетной компании, однако переговоры так ни к чему не привели.

Компания «Ютэйр — вертолетные услуги» выполнят авиаперевозки в России и других странах. В ее парке более 300 вертолетов.

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