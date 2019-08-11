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Posted 11 августа 2019, 09:00

Published 11 августа 2019, 09:00

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

На велодорожке от Гилевской рощи до набережной Туры установят станции обслуживания

На велодорожке от Гилевской рощи до набережной Туры установят станции обслуживания

11 августа 2019, 09:00
Фото: 1Mi.
Общественники, в том числе и депутат Тюменской городской думы, председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Баранчук проинспектировали велодорожку, которая соединит Гилевскую рощу и набережную.

По словам политика, он надеется, что велосипедисты дадут свои предложения о том, где именно по этому маршруту необходимо установить станции для обслуживания велосипедов, парковки для двухколесного транспорта, мусорные баки.

Новую велодорожку планируют достроить и сдать в эксплуатацию в октябре. Кроме того, Юрий Баранчук рассказал, что до конца текущего года в областной столице появятся еще 19 км велодорожек.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Велодорожки
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