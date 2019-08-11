На велодорожке от Гилевской рощи до набережной Туры установят станции обслуживания

Posted 11 августа 2019, 09:00
Published 11 августа 2019, 09:00
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
По словам политика, он надеется, что велосипедисты дадут свои предложения о том, где именно по этому маршруту необходимо установить станции для обслуживания велосипедов, парковки для двухколесного транспорта, мусорные баки.
Новую велодорожку планируют достроить и сдать в эксплуатацию в октябре. Кроме того, Юрий Баранчук рассказал, что до конца текущего года в областной столице появятся еще 19 км велодорожек.