Уехала за грибами и не вернулась: в Тюмени объявили в розыск женщину на иномарке

В областной столице 7 августа без вести пропала 38-летняя женщина, которая вышла из дома в 10 часов утра и так и не вернулась к вечеру.

Поисками женщины занимались сотрудники полиции, родные пропавшей и волонтеры поискового отряда «Белая сова». В качестве примет женщины называлось, что на вид ей 38-40 лет, у нее славянская внешность, рост 160–165 см, темные волосы средней длины, карие глаза. Поиски женщины в настоящее время прекращены. Она вернулась домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, рассказали в УМВД России по городу Тюмени. Как выяснилось, у женщины в лесополосе у села Решетниково разрядились аккумуляторы в мобильном телефоне и автомобиле, из-за чего она не могла вернуться домой и позвонить родным. Местонахождение ранее пропавшей женщины установили в ходе оперативной работы стражи правопорядка, пояснили в пресс-службе полиции города. Материалы по теме Пропавшего без вести 90-летнего тюменца нашли мертвым