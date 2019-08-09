Уехала за грибами и не вернулась: в Тюмени объявили в розыск женщину на иномарке

Posted 9 августа 2019, 06:54
Published 9 августа 2019, 06:54
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Поисками женщины занимались сотрудники полиции, родные пропавшей и волонтеры поискового отряда «Белая сова».
В качестве примет женщины называлось, что на вид ей 38-40 лет, у нее славянская внешность, рост 160–165 см, темные волосы средней длины, карие глаза.
Поиски женщины в настоящее время прекращены. Она вернулась домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, рассказали в УМВД России по городу Тюмени.
Как выяснилось, у женщины в лесополосе у села Решетниково разрядились аккумуляторы в мобильном телефоне и автомобиле, из-за чего она не могла вернуться домой и позвонить родным.
Местонахождение ранее пропавшей женщины установили в ходе оперативной работы стражи правопорядка, пояснили в пресс-службе полиции города.