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Posted 9 августа 2019, 06:54

Published 9 августа 2019, 06:54

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Уехала за грибами и не вернулась: в Тюмени объявили в розыск женщину на иномарке

Уехала за грибами и не вернулась: в Тюмени объявили в розыск женщину на иномарке

9 августа 2019, 06:54
Фото: 1Mi.
В областной столице 7 августа без вести пропала 38-летняя женщина, которая вышла из дома в 10 часов утра и так и не вернулась к вечеру.

Поисками женщины занимались сотрудники полиции, родные пропавшей и волонтеры поискового отряда «Белая сова».

В качестве примет женщины называлось, что на вид ей 38-40 лет, у нее славянская внешность, рост 160–165 см, темные волосы средней длины, карие глаза.

Поиски женщины в настоящее время прекращены. Она вернулась домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, рассказали в УМВД России по городу Тюмени.

Как выяснилось, у женщины в лесополосе у села Решетниково разрядились аккумуляторы в мобильном телефоне и автомобиле, из-за чего она не могла вернуться домой и позвонить родным.

Местонахождение ранее пропавшей женщины установили в ходе оперативной работы стражи правопорядка, пояснили в пресс-службе полиции города.

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