nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2019, 10:20

Published 8 августа 2019, 10:20

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

Врачи ОКБ №1 впервые провели имплантацию радужки глаза

Врачи ОКБ №1 впервые провели имплантацию радужки глаза

8 августа 2019, 10:20
Фото: 1Mi.
Специалисты ОКБ №1 выполнили имплантацию искусственной радужки. Данная операция произведена впервые в Тюменской области.

Травма глазного яблока оставила 50-летнего тюменца практически без глаза. У пациента снизилось зрение и было выявлено воспаление. Изначально помощь пациенту оказали в ОКБ №2, но врачи отметили важность проведения сложной операции для восстановления зрения.

Медики имплантировали искусственную радужку российского производства. Данные материалы изготавливаются индивидуально. Операцию провели микрохирургии ОКБ №1. Она была бесплатной для пациента. В настоящее время тюменец выписан из больницы, но ему нужно посещать врача для наблюдения. Отмечается, что хирурги смогли добиться хорошего косметического эффекта.

Специалисты отмечают, что для проведения операций в ОКБ №1 приезжают пациенты из других регионов УрФО.

Материалы по теме
Тюменские врачи провели сложную операцию на глазах сразу двум пациентам
#Александр Мязин#Общество#Тюмень#Новости#ОКБ №1
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика