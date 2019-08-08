Врачи ОКБ №1 впервые провели имплантацию радужки глаза

Posted 8 августа 2019, 10:20
Published 8 августа 2019, 10:20
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Травма глазного яблока оставила 50-летнего тюменца практически без глаза. У пациента снизилось зрение и было выявлено воспаление. Изначально помощь пациенту оказали в ОКБ №2, но врачи отметили важность проведения сложной операции для восстановления зрения.
Медики имплантировали искусственную радужку российского производства. Данные материалы изготавливаются индивидуально. Операцию провели микрохирургии ОКБ №1. Она была бесплатной для пациента. В настоящее время тюменец выписан из больницы, но ему нужно посещать врача для наблюдения. Отмечается, что хирурги смогли добиться хорошего косметического эффекта.
Специалисты отмечают, что для проведения операций в ОКБ №1 приезжают пациенты из других регионов УрФО.