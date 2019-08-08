Врачи ОКБ №1 впервые провели имплантацию радужки глаза

Медики имплантировали искусственную радужку российского производства. Данные материалы изготавливаются индивидуально. Операцию провели микрохирургии ОКБ №1. Она была бесплатной для пациента. В настоящее время тюменец выписан из больницы, но ему нужно посещать врача для наблюдения. Отмечается, что хирурги смогли добиться хорошего косметического эффекта.