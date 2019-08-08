С тюменской фирмы ПК «Молоко» требуют 17 млн за лизинг спецтехники

Между тем ПК «Молоко» в августе подало исковое заявление в отношении ООО «Турай». Организация требует с ответчика 154 млн рублей. Стоит отметить, что с 2012 по 2017 годы выручка молочной компании выросла в 2 раза с 0,5 до 1,2 млрд рублей в год.