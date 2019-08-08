С тюменской фирмы ПК «Молоко» требуют 17 млн за лизинг спецтехники

Posted 8 августа 2019, 11:08
Published 8 августа 2019, 11:08
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
В настоящее время у ПК «Молоко», известная тюменцам под брендом «Нижнетавдинское», имеется значительная задолженность по лизинговым платежам. В организации не принимают должных мер по снижению своих обязательств. Общая сумма, которую требует «ТАЛК» составляет 17 млн рублей. 28 августа пройдёт первое заседание суда.
В июле сразу три организации подали иски к ПК «Молоко» - это ФПО «Доверие», ЛК «Перспектива» и «ДмитровМонтажГрупп». У двух компаний в этом списке основная деятельность сосредоточена на лизинге техники.
Между тем ПК «Молоко» в августе подало исковое заявление в отношении ООО «Турай». Организация требует с ответчика 154 млн рублей. Стоит отметить, что с 2012 по 2017 годы выручка молочной компании выросла в 2 раза с 0,5 до 1,2 млрд рублей в год.