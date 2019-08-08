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Posted 8 августа 2019, 11:08

Published 8 августа 2019, 11:08

Modified 19 августа, 16:25

Updated 19 августа, 16:25

С тюменской фирмы ПК «Молоко» требуют 17 млн за лизинг спецтехники

С тюменской фирмы ПК «Молоко» требуют 17 млн за лизинг спецтехники

8 августа 2019, 11:08
Фото: 1Mi.
Тюменская компания ПК «Молоко» получила 19 исков со стороны «ТАЛК». Региональное предприятие требует погашение долгов.

В настоящее время у ПК «Молоко», известная тюменцам под брендом «Нижнетавдинское», имеется значительная задолженность по лизинговым платежам. В организации не принимают должных мер по снижению своих обязательств. Общая сумма, которую требует «ТАЛК» составляет 17 млн рублей. 28 августа пройдёт первое заседание суда.

В июле сразу три организации подали иски к ПК «Молоко» - это ФПО «Доверие», ЛК «Перспектива» и «ДмитровМонтажГрупп». У двух компаний в этом списке основная деятельность сосредоточена на лизинге техники.

Между тем ПК «Молоко» в августе подало исковое заявление в отношении ООО «Турай». Организация требует с ответчика 154 млн рублей. Стоит отметить, что с 2012 по 2017 годы выручка молочной компании выросла в 2 раза с 0,5 до 1,2 млрд рублей в год.

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