nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа 2019, 04:58

Published 7 августа 2019, 04:58

Modified 19 августа, 16:23

Updated 19 августа, 16:23

В некоторых домах в Тюменской области вода не соответствует нормативным требованиям

В некоторых домах в Тюменской области вода не соответствует нормативным требованиям

7 августа 2019, 04:58
Фото: 1Mi.
Управление Роспотребнадзора по региону отчиталось о работе за первое полугодие 2019 года.

За шесть месяцев они исследовали более 3 тыс. проб воды по санитарно-химическим показателям, 550 из них не соответствовали нормативным требованиям.

Около 5 тыс. проб воды специалисты исследовали по микрбиологическим параметрам, из них 77 не соответствовали требованиям.

Результатом проверки стали исковые заявления в защиту потребителей водоснабжения Заводоуковское МП "ЖКХ", ООО "Жилсервис" - по с. Старая Заимка, ООО "Жилсервис" по с. Шестаково.

Материалы по теме
Почти каждая пятая проба воды в Тюменской области не соответствует санитарным нормам
#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Вода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика