В некоторых домах в Тюменской области вода не соответствует нормативным требованиям

Posted 7 августа 2019, 04:58
Published 7 августа 2019, 04:58
Modified 19 августа, 16:23
Updated 19 августа, 16:23
За шесть месяцев они исследовали более 3 тыс. проб воды по санитарно-химическим показателям, 550 из них не соответствовали нормативным требованиям.
Около 5 тыс. проб воды специалисты исследовали по микрбиологическим параметрам, из них 77 не соответствовали требованиям.
Результатом проверки стали исковые заявления в защиту потребителей водоснабжения Заводоуковское МП "ЖКХ", ООО "Жилсервис" - по с. Старая Заимка, ООО "Жилсервис" по с. Шестаково.