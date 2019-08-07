Шумозащитные экраны и велодорожка появятся на развязке на улице Монтажников в Тюмени

По словам представителя Управления автомобильных дорог Тюменской области Александра Гилева, в настоящее время на развязке укладывают асфальт и обустраивают пешеходный тротуар со стороны поля, там же появится дорожка для велосипедов. При этом со стороны города будет только пешеходный тротуар шириной 4,5 метра.