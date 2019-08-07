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Posted 7 августа 2019, 05:12

Published 7 августа 2019, 05:12

Modified 19 августа, 16:23

Updated 19 августа, 16:23

Шумозащитные экраны и велодорожка появятся на развязке на улице Монтажников в Тюмени

Шумозащитные экраны и велодорожка появятся на развязке на улице Монтажников в Тюмени

7 августа 2019, 05:12
Фото: 1Mi.
На транспортной развязке, расположенной на пересечении ТКАД и улицы Монтажников начали устанавливать шумозащитные экраны. Они будут точно такие же, как и на улицах Широтной и Чаплина.

Кроме того, над каждым съездом появится надземный пешеходный переход, который будет оборудован лестничными сходами и лифтовыми подъемниками для маломобильных граждан.

По словам представителя Управления автомобильных дорог Тюменской области Александра Гилева, в настоящее время на развязке укладывают асфальт и обустраивают пешеходный тротуар со стороны поля, там же появится дорожка для велосипедов. При этом со стороны города будет только пешеходный тротуар шириной 4,5 метра.

Протяженность дороги составит, с учетом всех съездов, более 7 километров. Она будет четырехполосной. Развязку планируют достроить и сдать в эксплуатацию в 2020 году.

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