Шумозащитные экраны и велодорожка появятся на развязке на улице Монтажников в Тюмени

Posted 7 августа 2019, 05:12
Published 7 августа 2019, 05:12
Modified 19 августа, 16:23
Updated 19 августа, 16:23
Кроме того, над каждым съездом появится надземный пешеходный переход, который будет оборудован лестничными сходами и лифтовыми подъемниками для маломобильных граждан.
По словам представителя Управления автомобильных дорог Тюменской области Александра Гилева, в настоящее время на развязке укладывают асфальт и обустраивают пешеходный тротуар со стороны поля, там же появится дорожка для велосипедов. При этом со стороны города будет только пешеходный тротуар шириной 4,5 метра.
Протяженность дороги составит, с учетом всех съездов, более 7 километров. Она будет четырехполосной. Развязку планируют достроить и сдать в эксплуатацию в 2020 году.