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Жители Комарово лишатся своих домов из-за строительства транспортной развязки

23 июля 2019, 05:11
Фото: 1Mi
В тюменском жилом районе Комарово изымают сразу семь участков с жилыми домами для государственных нужд. В ГУС по Тюменской области пояснили, что это необходимо для строительства новой развязки.
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Тюмень

В Главном управлении строительства по Тюменской области также рассказали, что речь идет об участках, которые примыкают к автодороге «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени». Жилые участки изымают в рамках постановления регионального правительства.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на строительство автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» — пробивка ул. Пермякова, а также транспортной развязки на пересечении данной дороги и трассы Р-254 «Иртыш».

Стоимость выполнения работа пока не определена. Работы по строительству данного участка транспортной развязки планируют начать уже в следующем году.

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#Новости#Транспортная развязка#Комарово#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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