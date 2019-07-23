Жители Комарово лишатся своих домов из-за строительства транспортной развязки

В Главном управлении строительства по Тюменской области также рассказали, что речь идет об участках, которые примыкают к автодороге «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени». Жилые участки изымают в рамках постановления регионального правительства.