Жители Комарово лишатся своих домов из-за строительства транспортной развязки

В Главном управлении строительства по Тюменской области также рассказали, что речь идет об участках, которые примыкают к автодороге «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени». Жилые участки изымают в рамках постановления регионального правительства.
Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на строительство автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» — пробивка ул. Пермякова, а также транспортной развязки на пересечении данной дороги и трассы Р-254 «Иртыш».
Стоимость выполнения работа пока не определена. Работы по строительству данного участка транспортной развязки планируют начать уже в следующем году.