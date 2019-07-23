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Тюменцам 4 августа расскажут, как совмещать семью с карьерой

23 июля 2019, 04:40
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
В Заречном парке в Тюмени 4 августа в очередной раз пройдет фестиваль «Папатут». Его главной темой станет понятие Smart Family.
Сюжет
Тюмень

В рамках мероприятия участники смогут обсудить воспитание детей с применением новых технологий, гаджеты в воспитании ребенка, совмещение карьеры и семейной жизни, комфортные путешествия с ребенком. Также будут организованы спортивные мастер-классы и различные конкурсы.

В этот день в парке также будут работать сразу несколько тематических площадок, они будут посвящено изучению иностранных языков, творчеству, путешествиям, спорту, интеллектуальным играм и современным трендам.

Что же касается развлекательных и познавательных программа для детей, то для них будут организованы мастер-классы по моделированию самолетов, созданию кукол, музыкальных инструментов из подручных средств, правополушарному рисованию.

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