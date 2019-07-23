Тюменцам 4 августа расскажут, как совмещать семью с карьерой

В рамках мероприятия участники смогут обсудить воспитание детей с применением новых технологий, гаджеты в воспитании ребенка, совмещение карьеры и семейной жизни, комфортные путешествия с ребенком. Также будут организованы спортивные мастер-классы и различные конкурсы.
В этот день в парке также будут работать сразу несколько тематических площадок, они будут посвящено изучению иностранных языков, творчеству, путешествиям, спорту, интеллектуальным играм и современным трендам.
Что же касается развлекательных и познавательных программа для детей, то для них будут организованы мастер-классы по моделированию самолетов, созданию кукол, музыкальных инструментов из подручных средств, правополушарному рисованию.