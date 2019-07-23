Цена на красную икру может вырасти на 30%. В рыбе стали чаще находить паразитов

Между тем специалисты Россельхознадзора напоминают любителям камчатской рыбы об анизакидах. В последнее время выявляется все больше рыб с данными паразитами. Для безопасного потребления не стоит забывать о качественной термической обработке и вынуть из неё все внутренности. Более того, личинки паразита умирают в морозильной камере при температуре - 20 градусов в течение 5 дней.