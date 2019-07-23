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Цена на красную икру может вырасти на 30%. В рыбе стали чаще находить паразитов

23 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что розничные цены на красную икру в РФ могут вырасти на 25-30%.

На данный момент сахалинская горбуша продается по 320–380 рублей за кг, камчатская кета — по 390–410 рублей. По мере роста улова цена снизится, но в 2018 году был рекордным по этому показателю. В 2019 году подобных показателей не ожидается, цена на рыбу и красную икру будет расти.

Между тем специалисты Россельхознадзора напоминают любителям камчатской рыбы об анизакидах. В последнее время выявляется все больше рыб с данными паразитами. Для безопасного потребления не стоит забывать о качественной термической обработке и вынуть из неё все внутренности. Более того, личинки паразита умирают в морозильной камере при температуре - 20 градусов в течение 5 дней.

В конце декабря 2018 года цены на красную икру в Тюмени упали на 23%. Баночка известного продукта стоила в магазинах 200 рублей.

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#Новости#Рыба#Цена#Александр Мязин#Экономика
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