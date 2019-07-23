Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS

«Талан» - федеральный застройщик, который строит в Тюмени «intellect-квартал» – вывел в продажу всего 22 квартиры с планировкой DUOS (это меньше 4% от общего числа квартир во 2-й очереди). Средняя площадь таких квартир – 66,6 кв. м, в них увеличенные окна и витражное остекление на балконах. Все окна выходят на южную сторону, а значит, в квартирах будет особенно тепло и солнечно.