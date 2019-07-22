В Тюменскую область не пропустили крупную партию арбузов из Казахстана

Ранее в Тюмени уничтожили две тонны яблок, упаковка которых была похожа на польскую. Санкционку раздавили трактором. На следующий день после этого в тюменских магазинах резко взлетели цены на яблоки, некоторые сорта из которых стоят почти столько же, как мясо.