nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменскую область не пропустили крупную партию арбузов из Казахстана

22 июля 2019, 05:21
Фото: pixabay.com
По автодороге Ишим-Петропавловск пытались провезти в Тюменскую область 4,6 тонн арбузов из Казахстана.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, продукция была без фитосанитарных сертификатов, что является нарушением Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза.

На этот раз продукты не стали давить тракторами, а возвратили на сопредельную территорию. В отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее в Тюмени уничтожили две тонны яблок, упаковка которых была похожа на польскую. Санкционку раздавили трактором. На следующий день после этого в тюменских магазинах резко взлетели цены на яблоки, некоторые сорта из которых стоят почти столько же, как мясо.

Материалы по теме
В Тюмени раздавили трактором около 90 кг яблок из Польши 
#Новости#Казахстан#Тюменская область#Продукты питания#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25