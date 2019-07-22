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В Тюмени выплачивали пособия безработным, которые фактически ими не являлись

22 июля 2019, 08:47
Фото: Роструд
Роструд провел плановую проверку департамента труда и занятости населения Тюменской области. В результате были выявлены нарушения положений закона Российской Федерации «О занятости населения в РФ». Они в частности касались определения размеров и периодов выплаты пособия по безработице.
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Тюмень

Нарушения имели место в части принятия решений о приостановке и прекращении выплаты пособия по безработице, об увеличении продолжительности периода его выплаты. Пособия выплачивали за период, когда граждане фактически безработными не являлись. Деньги переводили тем, кому была назначена страховая пенсия по старости, а также людям, которые не прошли перерегистрацию в качестве безработного.

Выявлены факты не исполнения требований закона о занятости в части внесения в Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц сведений о перерасчете выплаты пособия по безработице и об объемах возврата переплаченных средств. По результатам проверки подготовлен акт и предписание об устранении выявленных нарушений.

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