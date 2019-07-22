В Тюмени выплачивали пособия безработным, которые фактически ими не являлись

Нарушения имели место в части принятия решений о приостановке и прекращении выплаты пособия по безработице, об увеличении продолжительности периода его выплаты. Пособия выплачивали за период, когда граждане фактически безработными не являлись. Деньги переводили тем, кому была назначена страховая пенсия по старости, а также людям, которые не прошли перерегистрацию в качестве безработного.