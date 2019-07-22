В Тюмени пьяная 19-летняя женщина изрубила топором автомобиль

Стражи правопорядка приехали на вызов и арестовали женщину. В ходе выяснения обстоятельств случившегося задержанная пояснила, что в этот день была в гостях у своего бывшего. Произошла ссора и подозреваемая вышла во двор жилого дома прихватив с собой топор. Увидев ВАЗ-2105 на улице Транспортной, она решила нанести по ней удары. В этот момент женщина была в состоянии алкогольного опьянения. На шум отреагировала жена владельца машины и вышла во двор. Обвиняемая начала оскорблять женщину и пригрозила убить ее.