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В Тюмени пьяная 19-летняя женщина изрубила топором автомобиль

22 июля 2019, 10:40
Фото: 1Mi
Правоохранительные органы Тюмени задержали 19-летнюю женщину, которая испортила топором ВАЗ-2105. В местное УМВД позвонила девушка и рассказала, что машина её мужа была «атакована».
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Тюмень

Стражи правопорядка приехали на вызов и арестовали женщину. В ходе выяснения обстоятельств случившегося задержанная пояснила, что в этот день была в гостях у своего бывшего. Произошла ссора и подозреваемая вышла во двор жилого дома прихватив с собой топор. Увидев ВАЗ-2105 на улице Транспортной, она решила нанести по ней удары. В этот момент женщина была в состоянии алкогольного опьянения. На шум отреагировала жена владельца машины и вышла во двор. Обвиняемая начала оскорблять женщину и пригрозила убить ее.

В настоящий момент в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 119 и 167 УК РФ. Полиция проводит расследование инцидента.

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#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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