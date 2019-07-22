В областных муниципалитетах отремонтируют дороги

Около 20 млн рублей выделено администрации Ишима на ремонт дорог к СНТ, которые расположены вблизи города. Тюменским властям направлено 20 млн для составления специальной документации, инженерных изысканий и экспертиз проекта автодороги в районе «Березняковский». Необходимые средства выделены на устройство 1,4 км наружного освещения на Уватском тракте в Тобольске. Более того, будет отремонтирована улица Центральная в деревне Курмановка.
В летний период в Тюмени будет потрачено около 1 млрд рублей на ремонт 20 улиц. Помимо этого в областной столице отремонтируют тротуары, колодцы, бордюры. Наибольшие затраты потребует улица Широтная. Общая стоимость работ составит почти 254 млн рублей. Строители приведут в порядок часть улицы Харьковской, Республики и 30 лет Победы.