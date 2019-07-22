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В областных муниципалитетах отремонтируют дороги

22 июля 2019, 12:18
Фото: 1Mi
Несколько распоряжений о выделении денежных средств на ремонт и специальную документацию строительных объектов подписаны главой Тюменской области.

Около 20 млн рублей выделено администрации Ишима на ремонт дорог к СНТ, которые расположены вблизи города. Тюменским властям направлено 20 млн для составления специальной документации, инженерных изысканий и экспертиз проекта автодороги в районе «Березняковский». Необходимые средства выделены на устройство 1,4 км наружного освещения на Уватском тракте в Тобольске. Более того, будет отремонтирована улица Центральная в деревне Курмановка.

В летний период в Тюмени будет потрачено около 1 млрд рублей на ремонт 20 улиц. Помимо этого в областной столице отремонтируют тротуары, колодцы, бордюры. Наибольшие затраты потребует улица Широтная. Общая стоимость работ составит почти 254 млн рублей. Строители приведут в порядок часть улицы Харьковской, Республики и 30 лет Победы.

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