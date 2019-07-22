В Белоруссии датой смерти Мельникайте считают 1944 год

Солдатов обнаружил, что на горельефах, посвященных памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте стоят две разные даты смерти. В Тюмени – 1943 год, а в Минске – 1944 год.
По данным Википедии две улицы с таким названием есть и в Республике Казахстан.
«Наш город» решил уточнить дату смерти героя у тюменского историка Александра Петрушина.
«Нет, это 1943 год. Наши соседи ошиблись, потому что это не соответствует действительности, а во вторых в 1944 году территория Литвы была уже освобождена Красной армией. А погибла Марите в Литве. Несколько дней назад отмечалось 75-летие освобождения Вильнюса. Их диверсионная группа просуществовала недолго, их практически сразу выявили. Мельникайте была эвакуирована в Тюмень, работала токарем на заводе «Механик». Потом сформировали литовскую дивизию на Урале, а позже оперативные группы для заброски на оккупированную советскую территорию», - уточнил Александр Петрушин.
В 1958 году архитекторы запроектировали в Тюмени новый проспект. Встал вопрос, как его назвать? Городской совет принял решение присвоить улице имя Героя Советского Союза Марите Мельникайте.
Марите Иоузовна родилась 18 марта 1923 года в городе Зарасайа. В 1940 году Литва вошла в состав СССР, и с этого момента изменилась судьба Мельникайте.
Марите, отличавшаяся от сверстниц сильным, волевым характером, становится активной комсомолкой. Но началась война. Германия оккупировала Литву. Спасаясь от фашистского плена, многие мирные жители эвакуировались в тыл и Марите оказалась в Тюмени.
В 1942 году Марите написала заявление в военкомат: «Я хочу своими руками мстить врагу, мстить за все страдания, которые он причинил моей любимой Родине». Просьбу литовской комсомолки удовлетворили и направили ее на курсы при разведывательном отделе штаба 16-й Литовской стрелковой дивизии. После их окончания в мае 43-го с группой товарищей Мельникайте была заброшена в тыл врага. Одна из операций по подрыву вражеского эшелона стала для нее роковой.
После распада СССР националисты в Литве дают совершенно другую трактовку событий: «Мельникайте создала банду, которая отличалась особым зверством: людям выкалывали глаза, уродовали тела. Наконец, полиции удалось поймать и казнить главаря банды».
В 1943 году Мельникайте была расстреляна. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено 22 марта 1944 года. О подвиге литовской девушки знают многие тюменцы.