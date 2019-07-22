В Белоруссии датой смерти Мельникайте считают 1944 год

«Нет, это 1943 год. Наши соседи ошиблись, потому что это не соответствует действительности, а во вторых в 1944 году территория Литвы была уже освобождена Красной армией. А погибла Марите в Литве. Несколько дней назад отмечалось 75-летие освобождения Вильнюса. Их диверсионная группа просуществовала недолго, их практически сразу выявили. Мельникайте была эвакуирована в Тюмень, работала токарем на заводе «Механик». Потом сформировали литовскую дивизию на Урале, а позже оперативные группы для заброски на оккупированную советскую территорию», - уточнил Александр Петрушин.