Рейс Utair до Москвы задержали из-за четырех дебоширов

По разным данным в инциденте участвовали до четырех человек. В результате администрация аэропорта была вынуждена вызвать полицию, а самолет задержали на 30 минут. Между тем, по данным сайта Flightaware, лайнер прибудет в Москву с опозданием на 17 минут. По информации «Север Пресс», людей направили на медицинское освидетельствование.
В конце января пьяный 30-летний тюменец ударил стюардессу по лицу. Инцидент произошел в Домодедово, самолет должен был лететь в Тюмень. Инцидент прокомментировала представителя МВД РФ Ирины Волк. По официальным данным, дебошир начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников. Сотрудники аэропорта сняли 30-летнего мужчину с рейса и составили на него протокол о мелком хулиганстве.