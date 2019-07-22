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Рейс Utair до Москвы задержали из-за четырех дебоширов

22 июля 2019, 12:59
Фото: ВКонтакте
Пьяные дебоширы задержали рейс Utair Ноябрьск-Москва. Информация появилась в группе «Происшествия Ноябрьск».

По разным данным в инциденте участвовали до четырех человек. В результате администрация аэропорта была вынуждена вызвать полицию, а самолет задержали на 30 минут. Между тем, по данным сайта Flightaware, лайнер прибудет в Москву с опозданием на 17 минут. По информации «Север Пресс», людей направили на медицинское освидетельствование.

В конце января пьяный 30-летний тюменец ударил стюардессу по лицу. Инцидент произошел в Домодедово, самолет должен был лететь в Тюмень. Инцидент прокомментировала представителя МВД РФ Ирины Волк. По официальным данным, дебошир начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников. Сотрудники аэропорта сняли 30-летнего мужчину с рейса и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

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#Новости#Utair#Дебоширство#Александр Мязин#Происшествия
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