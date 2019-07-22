Рейс Utair до Москвы задержали из-за четырех дебоширов

По разным данным в инциденте участвовали до четырех человек. В результате администрация аэропорта была вынуждена вызвать полицию, а самолет задержали на 30 минут. Между тем, по данным сайта Flightaware, лайнер прибудет в Москву с опозданием на 17 минут. По информации «Север Пресс», людей направили на медицинское освидетельствование.