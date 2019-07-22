Последствия ливня в Тюмени: отключение электричества, воды, сорванные крыши

По словам тюменцев, которые рассказывали о непогоде в соцсетях, на перекрёстке улиц Прокопьева и Артамонова не работали ливневки, вода затапливала машины. В СНТ «Мелиоратор» загорелся трансформатор, из-за чего жители улиц Волгоградской и Амурской остались без электричества.