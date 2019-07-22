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Последствия ливня в Тюмени: отключение электричества, воды, сорванные крыши

22 июля 2019, 03:22
Фото: ЧС Тюмень в ВК
Вчера вечером около восьми часов на Тюмень обрушился ливень и штормовой ветер, который срывал крыши с частных домов, сносил рекламные конструкции и оставил часть города без воды.
Сюжет
Тюмень

Буря закончилась всего через 20 минут, однако последствия городским властям придется устранять еще долго.

По словам тюменцев, которые рассказывали о непогоде в соцсетях, на перекрёстке улиц Прокопьева и Артамонова не работали ливневки, вода затапливала машины. В СНТ «Мелиоратор» загорелся трансформатор, из-за чего жители улиц Волгоградской и Амурской остались без электричества.

Жители Южного микрорайона и некоторых других остались без воды. Причиной этому стала молния, которая попала в Метелевский водозабор. Восстановление может занять до суток.

Также сильный ветер ронял светофоры, ломал деревья, а большое количество осадков, которое обрушилось на Тюмень всего за несколько минут, затапливало не только частные дома, но и многоэтажки.

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