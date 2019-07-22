На сайте Минобороны открыт интерактивный раздел о подготовке к военно-морскому параду

В этом году на сайте минестерства обороны РФ работает интерактивный раздел, на котором каждый желающий может узнать основной замысел и сценарий военно-морского парада, посмотреть схемы пролета морской авиации и построений кораблей и наблюдать за ходом подготовки и репитициями.