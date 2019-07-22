На сайте Минобороны открыт интерактивный раздел о подготовке к военно-морскому параду

28 июля в День ВМФ в Северной столице и Кронштадте традиционно пройдет Главный военно-морской парад. К показательным выступлениям военно-морского флота готовятся также в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе. В параде планируют принять участие свыше 40 боевых судов и подводных лодок и 41 единица авиации.
В этом году на сайте минестерства обороны РФ работает интерактивный раздел, на котором каждый желающий может узнать основной замысел и сценарий военно-морского парада, посмотреть схемы пролета морской авиации и построений кораблей и наблюдать за ходом подготовки и репитициями.
Кроме организационной информации, на сайте есть рубрика, посвященная воссозданному первому линейному кораблю флота Петра I «Полтава». Легенда русского флота в этом году возглавит парадную линию в акватории Невы.
В интерактивном разделе сайта Минобороны также выложены уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки.