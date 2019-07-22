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На сайте Минобороны открыт интерактивный раздел о подготовке к военно-морскому параду

22 июля 2019, 10:00
Фото: navyparade2019.mil.ru
Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Балтийске
В специальном разделе сайта Минобороны можно посмотреть, как ведется подготовка к Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге
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Тюмень

28 июля в День ВМФ в Северной столице и Кронштадте традиционно пройдет Главный военно-морской парад. К показательным выступлениям военно-морского флота готовятся также в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе. В параде планируют принять участие свыше 40 боевых судов и подводных лодок и 41 единица авиации.

В этом году на сайте минестерства обороны РФ работает интерактивный раздел, на котором каждый желающий может узнать основной замысел и сценарий военно-морского парада, посмотреть схемы пролета морской авиации и построений кораблей и наблюдать за ходом подготовки и репитициями.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Кроме организационной информации, на сайте есть рубрика, посвященная воссозданному первому линейному кораблю флота Петра I «Полтава». Легенда русского флота в этом году возглавит парадную линию в акватории Невы.

В интерактивном разделе сайта Минобороны также выложены уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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