Ишимец получил реальный срок за нетрезвое вождение

С учетом двух нарушений, а также того, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения, мужчину приговорили к девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на три года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.