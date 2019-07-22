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Ишимец получил реальный срок за нетрезвое вождение

22 июля 2019, 05:56
Фото: 1Mi
Ишимский районный суд Тюменской области вынес приговор 35-летнему мужчине, который за несколько месяцев дважды попался пьяным за рулем.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в начале прошлого года фигуранта приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Должных выводом для себя мужчина так и не сделал. В марте 2019 года его задержали сотрудники ГИБДД Ишима, он вновь сел пьяным за руль. Месяц спустя фигурант попался пьяным уже в селе Второпесьяново Ишимского района.

С учетом двух нарушений, а также того, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения, мужчину приговорили к девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на три года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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#Новости#Нетрезвые водители#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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