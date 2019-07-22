Ишимец получил реальный срок за нетрезвое вождение

Из материалов уголовного дела следует, что в начале прошлого года фигуранта приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Должных выводом для себя мужчина так и не сделал. В марте 2019 года его задержали сотрудники ГИБДД Ишима, он вновь сел пьяным за руль. Месяц спустя фигурант попался пьяным уже в селе Второпесьяново Ишимского района.
С учетом двух нарушений, а также того, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения, мужчину приговорили к девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на три года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.