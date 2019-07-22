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Экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявят в международный розыск

22 июля 2019, 11:22
Фото: 1Mi
По данным СКР, бывший глава Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрывается за границей. В ближайшее время будут готовы документы об объявлении его в международный розыск.
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Тюмень

В настоящий момент следователи устанавливают местоположение экс-руководителя. «Официальное объявление о розыске будет позднее», - отмечают следователи.

Отмечается, что против Лисовиченко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Бывший руководитель завода обвиняется в причинении ущерба на сумму 35 млн рублей. Инициатором расследования стал Сбербанк.

До прихода в команду Дмитрия Мазурова Лесовиченко работал в прокуратуре. В 2004 году он возглавил АНПЗ. За годы работы в нефтяном бизнесе он учредил несколько фирм занимающихся перепродажей нефтепродуктов. В разные годы на Лесовиченко были записаны организации торгующие транспортом и пищевыми продуктами.

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#Новости#СКР#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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