Экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявят в международный розыск

В настоящий момент следователи устанавливают местоположение экс-руководителя. «Официальное объявление о розыске будет позднее», - отмечают следователи.
Отмечается, что против Лисовиченко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Бывший руководитель завода обвиняется в причинении ущерба на сумму 35 млн рублей. Инициатором расследования стал Сбербанк.
До прихода в команду Дмитрия Мазурова Лесовиченко работал в прокуратуре. В 2004 году он возглавил АНПЗ. За годы работы в нефтяном бизнесе он учредил несколько фирм занимающихся перепродажей нефтепродуктов. В разные годы на Лесовиченко были записаны организации торгующие транспортом и пищевыми продуктами.