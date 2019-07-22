Экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявят в международный розыск

До прихода в команду Дмитрия Мазурова Лесовиченко работал в прокуратуре. В 2004 году он возглавил АНПЗ. За годы работы в нефтяном бизнесе он учредил несколько фирм занимающихся перепродажей нефтепродуктов. В разные годы на Лесовиченко были записаны организации торгующие транспортом и пищевыми продуктами.