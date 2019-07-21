Тюменцы обогатили мошенника из поселка Боровский на четверть миллиона рублей

Потерпевшие звонили по телефону указанному в объявлении, после чего к ним приезжал замерщик, обговаривал условия установки ограждения придомовой территории, составлял договор, который, как позже выяснилось, не имел юридической силы, и брал предоплату в размере 50% от стоимости услуги.