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Тюменцы обогатили мошенника из поселка Боровский на четверть миллиона рублей

21 июля 2019, 06:00
Фото: 1Mi
Жителя поселка Боровский задержали за мошенничество. Ближайшие четыре года 26-летний мужчина может провести в тюрьме.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию Тюменского района обратились за помощью трое местных жителей. Они пояснили, что наткнулись в Сети на объявление в котором предлагалась установка заборов.

Потерпевшие звонили по телефону указанному в объявлении, после чего к ним приезжал замерщик, обговаривал условия установки ограждения придомовой территории, составлял договор, который, как позже выяснилось, не имел юридической силы, и брал предоплату в размере 50% от стоимости услуги.

После передачи денег предприниматель переставал выходить на связь. Тогда потерпевшие обратились в полицию.

Стражи правопорядка установили личность злоумышленника и задержали его. Он своими действиями нанес ущерб пострадавшим на сумму более 260 тыс. рублей.

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#Новости#Поселок Боровский#Тюменская область#Уголовное дело#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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