Тюменцы обогатили мошенника из поселка Боровский на четверть миллиона рублей

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию Тюменского района обратились за помощью трое местных жителей. Они пояснили, что наткнулись в Сети на объявление в котором предлагалась установка заборов.
Потерпевшие звонили по телефону указанному в объявлении, после чего к ним приезжал замерщик, обговаривал условия установки ограждения придомовой территории, составлял договор, который, как позже выяснилось, не имел юридической силы, и брал предоплату в размере 50% от стоимости услуги.
После передачи денег предприниматель переставал выходить на связь. Тогда потерпевшие обратились в полицию.
Стражи правопорядка установили личность злоумышленника и задержали его. Он своими действиями нанес ущерб пострадавшим на сумму более 260 тыс. рублей.