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Тюменский таксист посадил к себе в машину двух пассажиров, а привез уже трех

21 июля 2019, 07:00
Фото: 1Mi
В тюменском такси произошла необычная история с хорошим концом.
Сюжет
Тюмень

По словам водителя, ему поступил вызов из микрорайона Антипино, конечной точкой маршрута должна была стать одна из больниц города. Когда он подъехал, чтобы забрать клиентов, к нему в машину села пара - мужчина и молодая женщина с животиком. Пассажиры были гостями из ближнего зарубежья, которые общались на своем языке.

В какой-то момент мужчина обратился к тасисту и рассказал ему, что везет сестру, которая внезапно почувствовала себя плохо, в роддом. Разговор прервал крик младенца, когда мужчины обернулись, то увидели, что пассажирка стала мамой.

Таксист отвез пассажиров в роддом №2, где женщину и новорожденного доставили в родовую, чтобы завершить все необходимые мероприятия. Родившейся мальчик, по словам врачей, полностью здоров, его вес составил 3230 граммов, рост 53 сантиметра.

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