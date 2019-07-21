Тюменский таксист посадил к себе в машину двух пассажиров, а привез уже трех

По словам водителя, ему поступил вызов из микрорайона Антипино, конечной точкой маршрута должна была стать одна из больниц города. Когда он подъехал, чтобы забрать клиентов, к нему в машину села пара - мужчина и молодая женщина с животиком. Пассажиры были гостями из ближнего зарубежья, которые общались на своем языке.