Губернатор Тюменской области обещал новые льготы для бизнеса

19 июля на открытии завода по производству снэков «Окейч» в индустриальном парке «Боровский», губернатор Моор сообщил, что федеральное правительство приняло закон, согласно которому власти субъектов РФ имеют право включать инвесторов в реестр «региональных инвестиционных проектов».
«Для таких проектов будет действовать пониженная ставка на налог на прибыль в 10% (сейчас 20%, у резидентов индустриальных парков — 17% — прим. ред.), а также нулевая ставка на налог на имущество», — рассказал Моор.
Чтобы попасть в реестр инвестор должен выполнить требования по определенному объему инвестиций в проект. Сейчас идет подготовка законопроекта Тюменской области, устанавливающего эти требования и порядок принятия решения о включении в реестр. Контролировать получение льгот будет налоговая служба.