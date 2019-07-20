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Губернатор Тюменской области обещал новые льготы для бизнеса

20 июля 2019, 06:30
Фото: admtyumen.ru
Александр Моор на открытии очередного производства в индустриальном парке «Боровский» 19 июля сделал заявление о том, что правительство области разрабатывает законопроект о новых льготах для бизнеса.

19 июля на открытии завода по производству снэков «Окейч» в индустриальном парке «Боровский», губернатор Моор сообщил, что федеральное правительство приняло закон, согласно которому власти субъектов РФ имеют право включать инвесторов в реестр «региональных инвестиционных проектов».

«Для таких проектов будет действовать пониженная ставка на налог на прибыль в 10% (сейчас 20%, у резидентов индустриальных парков — 17% — прим. ред.), а также нулевая ставка на налог на имущество», — рассказал Моор.

Чтобы попасть в реестр инвестор должен выполнить требования по определенному объему инвестиций в проект. Сейчас идет подготовка законопроекта Тюменской области, устанавливающего эти требования и порядок принятия решения о включении в реестр. Контролировать получение льгот будет налоговая служба.

#Новости#Налоги#Александр Моор#Индустриальные парки#Поселок Боровский#Льготы#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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