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Жительница Тюмени обвинила медиков в неоказании помощи отцу

19 июля 2019, 11:09
Фото: 1Mi
Тюменка обвинила городских врачей в неоказании помощи пожилому отцу. 18 июля его доставили в ОКБ №2 с подозрением на гангрену.
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Тюмень

Врачи госпитализировали пациента в 19:00 и продержали в больнице до 00:30 без оказания помощи отправив в другой район. Отмечается, что месяц назад мужчина запнулся «в итоге позавчера нога раздулась как после укуса пчелы». Об инциденте тюменка сообщила в социальной сети.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что «медики после осмотра определяют показания для доставки в стационар — они могут быть серьезнее, чем диагностируется в больнице».

Между тем множество горожан раскритиковали действия жительницы областной столицы. «Целого месяца не хватило обратиться в поликлинику с этой проблемой, а как прижало так сразу все плохие оказались», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

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#Новости#Врачи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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