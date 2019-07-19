Жительница Тюмени обвинила медиков в неоказании помощи отцу

Врачи госпитализировали пациента в 19:00 и продержали в больнице до 00:30 без оказания помощи отправив в другой район. Отмечается, что месяц назад мужчина запнулся «в итоге позавчера нога раздулась как после укуса пчелы». Об инциденте тюменка сообщила в социальной сети.
В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что «медики после осмотра определяют показания для доставки в стационар — они могут быть серьезнее, чем диагностируется в больнице».
Между тем множество горожан раскритиковали действия жительницы областной столицы. «Целого месяца не хватило обратиться в поликлинику с этой проблемой, а как прижало так сразу все плохие оказались», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».