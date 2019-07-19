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Возле пруда «Школьный» высадят более 200 деревьев и обустроят спортивную зону

19 июля 2019, 05:50
Фото: 1Mi
В областной столице началось благоустройство пруда «Школьный», который расположен на улице Фёдорова.

В рамках работ по благоустройству на участке возле пруда появятся три детских площадки, спортивная зона, порядка километра тротуаров с освещением и видеонаблюдением.

Сам пруд очистят, берега укрепят и высадят 182 дерева и около 400 кустарников и цветов.

Ранее стало известно, что в ходе строительства транспортной развязки на улице Мельникайте в Тюмени вырубят больше 600 деревьев и кустарников. Еще шесть деревьев снесут при проведении работ по благоустройстве сквера им. Якова Неумоева, однако там взамен обещают высадить 300 деревьев.

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При благоустройстве сквера Якова Неумоева снесут шесть деревьев 
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