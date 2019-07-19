Возле пруда «Школьный» высадят более 200 деревьев и обустроят спортивную зону

Ранее стало известно, что в ходе строительства транспортной развязки на улице Мельникайте в Тюмени вырубят больше 600 деревьев и кустарников. Еще шесть деревьев снесут при проведении работ по благоустройстве сквера им. Якова Неумоева, однако там взамен обещают высадить 300 деревьев.