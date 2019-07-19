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В Тюмени приставы арестовали 14 автомобилей и задержали 170 неплательщиков

19 июля 2019, 12:26
Фото: ВКонтакте
Тюменские приставы совместно с ГИБДД провели очередной рейд в ходе которого остановлены 170 автомобилей должников. Из них 14 машин было арестовано.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что часть горожан полностью оплатили свои задолженности и показали соответствующие документы. Ещё 50 исполнительных производств автомобилисты предпочли закрыть на месте, заплатив свои долги.

Не обошлось без происшествий. Один из водителей бросил «Шевроле Авео» на дороге сразу после того, как узнал, что за собственником числится долг в 36 тыс. рублей. На место рейда прибыла собственница и пообещала расплатиться, но тоже пропала.

В ходе рейда был остановлен житель Нижней Тавды из-за долга в 46 тыс. по алиментам. Сначала он утверждал, что это ошибка, но позвонив бывшей жене решил полностью оплатить задолженность на месте.

Другой водитель переоформил «BMW X1» на молодую супругу. Девушка была удивлена, что её муж должен 200 тыс. рублей по алиментам. Неплательщик был задержан и в принудительном порядке был доставлен в отдел ФССП.

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#Новости#Судебные приставы#УФССП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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