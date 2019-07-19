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В Тюмени не смогли найти подрядчика для строительства жилья полицейским

19 июля 2019, 05:36
Фото: 1Mi
Ведомственного жилья для сотрудников МВД в Тюмени в ближайшее время не будет. Аукцион, который был объявлен на сайте госзакупок, признан несостоявшимся.

Всего на конкурс было подано две заявки от ООО «Арагацстрой» и ООО «МСК «СибАгро», организации предложили выполнить работы за 209 и 210 млн рублей соответственно. При этом начальная цена контракта была 217 млн рублей.

Заявки от обоих подрядчиков были отклонены, так как организации не подошли Управлению МВД по Тюменской области, которое и являлось заказчиком, по опыту и деловой репутации.

Из документов к закупке следует, что подрядчик должен был до ноября 2021 года возвести девятиэтажный дом на 71 квартиру общей площадью 3,9 тыс. кв. м по улице Чайковского, 46 в Тюмени.

На крыше дома должна быть котельная, холлы на первом этаже, и там же помещение завхоза и обслуживающего персонала.

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