В Тюмени не смогли найти подрядчика для строительства жилья полицейским

Всего на конкурс было подано две заявки от ООО «Арагацстрой» и ООО «МСК «СибАгро», организации предложили выполнить работы за 209 и 210 млн рублей соответственно. При этом начальная цена контракта была 217 млн рублей.
Заявки от обоих подрядчиков были отклонены, так как организации не подошли Управлению МВД по Тюменской области, которое и являлось заказчиком, по опыту и деловой репутации.
Из документов к закупке следует, что подрядчик должен был до ноября 2021 года возвести девятиэтажный дом на 71 квартиру общей площадью 3,9 тыс. кв. м по улице Чайковского, 46 в Тюмени.
На крыше дома должна быть котельная, холлы на первом этаже, и там же помещение завхоза и обслуживающего персонала.